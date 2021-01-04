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Renault : confirme latteinte de ses objectifs CAFE en 2020

04/01/2021 | 10:24
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4 janvier (Reuters) - RENAULT SA:

* MAINTIENT UNE PART DE MARCHÉ DE 26,1 % (+0,2 POINT) AVEC 535.591 IMMATRICULATIONS EN 2020

* ZOE DOUBLE SES VENTES ET RESTE LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE LE PLUS VENDU EN FRANCE, AVEC 39.008 UNITÉS (+95,4 %)

* CONFIRME AINSI LATTEINTE DE SES OBJECTIFS CAFE (VP ET VU) AU TERME DE LANNÉE 2020

* LA MARQUE PREND LA TÊTE DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS (ÉLECTRIQUES + HYBRIDES) AVEC 16,3% DE PARTS DE MARCHÉ

* LE GROUPE VOIT SES VENTES RECULER DE 23,3 % EN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
RENAULT 1.93%36.445 Cours en temps réel.0.00%
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Données financières
CA 2020 43 776 M 53 813 M -
Résultat net 2020 -7 008 M -8 614 M -
Dette nette 2020 3 055 M 3 756 M -
PER 2020 -1,27x
Rendement 2020 0,05%
Capitalisation 9 674 M 11 818 M -
VE / CA 2020 0,29x
VE / CA 2021 0,24x
Nbr Employés 179 565
Flottant 60,7%
Graphique RENAULT
Durée : Période :
Renault : Graphique analyse technique Renault | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique RENAULT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 32,71 €
Dernier Cours de Cloture 35,76 €
Ecart / Objectif Haut 129%
Ecart / Objectif Moyen -8,53%
Ecart / Objectif Bas -72,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Luca de Meo Chief Executive Officer
Jean-Dominique Senard Chairman
Clotilde Delbos Chief Financial Officer & Executive Vice President
Pascale Sourisse Independent Director
Benoît Ostertag Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
RENAULT0.00%11 818
TOYOTA MOTOR CORPORATION0.00%215 570
VOLKSWAGEN AG0.00%99 712
DAIMLER AG0.00%75 526
GENERAL MOTORS COMPANY0.00%59 600
BMW AG0.00%56 952
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