4 janvier (Reuters) - RENAULT SA:
* MAINTIENT UNE PART DE MARCHÉ DE 26,1 % (+0,2 POINT) AVEC
535.591
IMMATRICULATIONS EN 2020
* ZOE DOUBLE SES VENTES ET RESTE LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE LE
PLUS
VENDU EN FRANCE, AVEC 39.008 UNITÉS (+95,4 %)
* CONFIRME AINSI LATTEINTE DE SES OBJECTIFS CAFE (VP ET VU)
AU
TERME DE LANNÉE 2020
* LA MARQUE PREND LA TÊTE DU MARCHÉ DES VÉHICULES
ÉLECTRIFIÉS
(ÉLECTRIQUES + HYBRIDES) AVEC 16,3% DE PARTS DE MARCHÉ
* LE GROUPE VOIT SES VENTES RECULER DE 23,3 % EN 2020
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(Gdansk Newsroom)