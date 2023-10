PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2023, malgré un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Pour l'exercice 2023, Renault compte toujours atteindre une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8% et un flux de trésorerie supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros. Dans un communiqué, Renault a précisé anticiper, au second semestre, une marge opérationnelle supérieure au niveau de 7,6% atteint sur les six premiers mois de l'année.

Renault a confirmé ces perspectives alors que ses revenus ont augmenté moins rapidement au troisième trimestre qu'au premier semestre. Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires de l'industriel s'est inscrit à 10,51 milliards d'euros, en hausse de 7,6% en données publiées et de 13,8% à taux de change constants. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 10,28 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de la division automobile du groupe, hors Avtovaz et Renault Russie, s'est établi à 9,39 milliards d'euros au troisième trimestre, en amélioration de 5% en données publiées et de 11,3% à taux de change constants. Les analystes l'attendaient à 9,30 milliards d'euros. Sur la période, le constructeur automobile a vendu 510.751 véhicules, soit 6,1% de plus qu'au troisième trimestre de 2022.

Au cours des trois derniers mois, les mesures prises par Renault pour augmenter les prix ont eu un impact positif de 7,5 points de pourcentage sur les ventes de sa division Automobile. Le groupe a poursuivi sa politique commerciale centrée sur la valeur, les augmentations de prix ayant plus que compensé l'impact des devises ainsi que l'optimisation des remises commerciales.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Renault s'est établi à 37,36 milliards d'euros, en amélioration de 21,1% en données publiées et de 25,3% à taux de change constants.

Au 30 septembre 2023, les stocks totaux de Renault représentaient 542.000 véhicules, dont 316.000 unités dans le réseau indépendant, contre 569.000 véhicules à fin juin 2023. "Ce niveau de stock est en lien avec le portefeuille de commandes qui reste à 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin septembre" 2023 en Europe, a précisé l'industriel.

Renault tiendra le 15 novembre prochain une journée investisseurs dédié à son entité de véhicules électriques et de logiciels Ampere, qu'il prévoit d'introduire en Bourse. A cette occasion, le directeur général de Renault, Luca de Meo, "présentera la stratégie d'Ampere et ses objectifs financiers à moyen terme".

