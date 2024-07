Renault : confirme ses perspectives 2024 après un 1er semestre "record"

Renault affiche pour le 1er semestre 2024 un chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros, en hausse de 0,4 % sur un an et de 3,7 % à taux de change constants. Le constructeur souligne sa profitabilité " record " avec une marge opérationnelle du groupe de 8,1 % du chiffre d’affaires (en hausse de 0,5 point sur un an), en hausse de 0,1 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2023. Le résultat net ressort à 1,38 milliard d’euros, incluant 440 millions d’euros de perte sur la cession de titres Nissan, contre 2,12 milliards un an plus tôt.



Renault juge "solide" son free cash-flow de 1,3 milliard d'euros du à "une performance opérationnelle robuste". "Il comprend 600 millions d'euros de dividendes Mobilize Financial Services et une variation du besoin en fonds de roulement négative de 209 millions d'euros", est-il précisé.



" Nos efforts pour réduire les coûts et axer notre politique commerciale sur la valeur se reflètent dans notre nouvelle gamme, la meilleure que cette entreprise ait connue en 3 décennies ", a déclaré Luca de Meo, directeur général de Renault Group.



Renault Group confirme ses perspectives financières 2024, soit une marge opérationnelle du groupe au moins égale à 7,5% et un free cash flow d'au moins 2,5 milliards d'euros.