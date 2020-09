Renault : création d'un nouveau poste 'communication'

10/09/2020 | 17:56

Le Groupe Renault annonce ce soir la création du poste de directeur de la communication des marques, dans le cadre du projet d'évolution de l'organisation autour de ses marques.



'À compter du 15 novembre 2020, Christian Stein est nommé à cette nouvelle fonction et sera rattaché à Catherine Gros, directeur de la communication, des affaires publiques, de l'impact social et durable du Groupe Renault', indique le groupe.



Christian Stein aura pour mission de développer la communication des marques et des produits, et d'assurer la cohérence entre la communication de ces marques et celle du Groupe aux côtés de Frédéric Texier, directeur de la communication du Groupe.



