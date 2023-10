Renault : crée un centre de conduite immersive à Guyancourt

Le 06 octobre 2023 à 13:01 Partager

Renault Group annonce la création d'un centre de simulation de conduite et de simulation immersive, " au service de la conception, de la validation puis de l'évolution série des véhicules ". Dans un nouveau bâtiment dédié au Technocentre de Guyancourt, ce centre bénéficiera de Roads, simulateur de conduite immersive qui permet de conduire le jumeau numérique des véhicules en développement, et " de tester le plus en amont possible ses différentes prestations dynamiques, et notamment les aides à la conduite, dans des environnements virtuels et hyperréalistes "



" L'inauguration de notre centre d'innovation dédié à la simulation immersive et de notre tout nouvel outil, Roads, représentent une avancée significative dans la transformation digitale de Renault Group " déclare Gilles Le Borgne, Directeur de l'Ingénierie Renault Group. " Dans un contexte de complexité grandissante des véhicules et des technologies embarquées, la maîtrise de la simulation immersive est un atout majeur pour permettre à nos ingénieurs de créer des véhicules encore plus performants, en particulier avec la perspective du Software Defined Vehicle ".