Renault démarre ElectriCity, son pôle dédié à l'électrique dans le nord de la France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé mercredi avoir signé un accord avec les syndicats représentatifs du groupe pour créer ElectriCity, l'entité juridique regroupant l'ensemble de ses trois sites du nord de la France et dédiée à la production de véhicules électrique.

"En créant cette entité unique" le groupe Renault "ambitionne de faire de ces usines l'unité de production la plus compétitive et la plus performante de véhicules électriques en Europe avec 400.000 véhicules produits par an à horizon 2025", a indiqué la société dans un communiqué.

Cette entité regroupera les sites de Renault de Douai, Maubeuge et Ruitz, soit près de 5.000 salariés au total. Le groupe compte créer, dans le cadre de ce projet, 700 emplois en CDI entre 2022 et fin 2024 à raison de 350 postes à Maubeuge et 350 autres embauches réparties sur les sites de Douai et de Ruitz.

June 09, 2021