Renault : des fourgons électriques avec Volvo

Renault et Volvo vont créer une entreprise dédiée au développement d'une toute nouvelle génération de fourgons électriques.



CMA CGM va rejoindre également à la nouvelle société. Renault Group et le groupe Volvo continueront à rechercher d'autres investisseurs et partenaires.



Cette nouvelle gamme Software-Defined Vehicle (SDV, véhicule défini autour du software) entièrement électrique sera lancée par la nouvelle société. La production devrait commencer en 2026.



Les véhicules seront produits sur une nouvelle plateforme de véhicules utilitaires légers entièrement électrique et de type ' skateboard ', permettant d'adapter différents modules de carrosserie pour un faible coût.



La nouvelle architecture électronique Software-Defined Vehicle permettra au véhicule d'intégrer des fonctionnalités inédites afin de superviser les activités de livraison et les performances commerciales des utilisateurs, réduisant ainsi de 30 % le coût global d'utilisation pour les acteurs de la logistique.



