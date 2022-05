Renault : des précisions sur le projet de scission

Renault Group étudie la création de deux pôles d’excellence spécialisés, avec d’un côté une entité dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de véhicules électriques, et, de l’autre, une entité dédiée au développement et à la production de moteurs et boites de vitesses thermiques et hybrides de nouvelles générations E-TECH.



Pour le pôle électrique, le périmètre de l'étude comprend les activités et technologies électriques et software sur l'ensemble de la chaîne de valeur : ingénierie (une partie du Technocentre, Renault Software Lab, Lardy et d'autres sites à l'étude en Île-de-France), industrie (ElectriCity, Cléon) ainsi que les fonctions support liées à ces activités.



L'entité dédiée au véhicule électrique pourrait rassembler plus de 10 000 salariés à horizon 2023.



S'agissant de l'entité regroupant les activités moteurs et transmissions thermiques et hybrides – hors châssis -, elle compterait environ 10 000 salariés - hors de France - à horizon 2023.



La possibilité d'un changement d'organisation avait déjà été évoquée en termes généraux en février dernier, dans le cadre du plan " Renaulution ".



Les arbitrages du groupe au losange quant à ce projet de scission seront détaillés lors d'un Capital Market Day à l'automne prochain.