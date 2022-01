Renault : développe sa collaboration avec Qualcomm

Renault et Qualcomm Technologies ont annoncé leur intention d'étendre leur collaboration pour digitaliser l'expérience automobile.



Renault Group travaillera avec Qualcomm Technologies pour exploiter le Snapdragon® Digital Chassis TM afin d'équiper les prochains véhicules Renault des dernières solutions connectées et intelligentes pour ses véhicules de nouvelle génération.



Ces solutions portent sur la connectivité automobile incluant 5G, Wi-Fi, Bluetooth, 'vehicle-to-everything' (V2X), Cockpit et visualisation digitaux qui transforment l'interaction et l'expérience des consommateurs à bord du véhicule, tous les niveaux d'aide à la conduite et une plateforme de services Car2Cloud pour la gestion des fonctions au niveau du terminal, les mises à jour over-the-air, la connectivité SIM et les services d'abonnement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.