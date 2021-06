Renault dévoile son plan pour afficher "le mix le plus vert" du marché européen

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a livré mercredi son plan détaillé pour électrifier sa gamme et disposer du "mix le plus vert du marché européen" en 2025.

A cette date, l'industriel a confirmé viser une part des véhicules électrifiés dans les ventes de la marque Renault représentant 65% du total en Europe. En 2030, les ventes de véhicules purement électriques atteindront jusqu'à 90%, a également confirmé le groupe.

L'industriel lancera dix nouveaux véhicules 100% électriques d'ici à 2025, dont l'emblématique R5 qui sera produite par son pôle ElectriCity du nord de la France.

La société a également annoncé qu'elle allait faire renaître un autre véhicule iconique de son histoire, ayant pour l'heure comme nom de code "4ever", soit une allusion claire à la 4L.

Pour parvenir à l'ensemble de ces objectifs, Renault va créer un écosystème complet allant des batteries au recyclage en passant par les groupes motopropulseurs.

Dans les batteries, outre les partenariats récemment annoncés avec la start-up française Verkor et le groupe chinois Envision, qui doivent lui permettre de se doter de deux gigafactories, l'industriel a annoncé des choix devant faciliter la standardisation de la production.

"Le groupe couvrira 100% des futurs lancements de ses véhicules électriques, dans tous les segments, avec une chimie NMC (Nickel, Manganèse et Cobalt) et une architecture de cellule unifiée", a annoncé Renault. Ce choix doit lui permettre de produire jusqu'à 1 million de véhicules électriques au sein de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi d'ici à 2030.

"En moins de 10 ans, le groupe va progressivement réduire ses coûts de 60% à l'échelle du pack batterie, avec pour objectif d'être inférieur à 100 dollars/kWh [kilowattheures,NDLR] en 2025, puis inférieur à 80 dollars/kWh en 2030", a par ailleurs indiqué Renault.

Renault s'appuiera sur la plateforme CMF-EV de l'Alliance pour produire les véhicules de plus grande taille, ceux des segments C et D. "Cette plateforme représentera 700.000 unités au niveau de l'Alliance d'ici 2025", a indiqué Renault. Pour les véhicules du segment B, Renault bénéficiera des avantages de la plateforme CMF-BEV.

Au niveau des groupes motopropulseurs, Renault "intégrera progressivement de nouvelles améliorations technologiques à partir de 2024 sur son moteur synchrone à rotor bobiné: stator hairpin, glued motor stack, arbre creux et rotor sans balais; ce qui permettra de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité du moteur", a expliqué la société.

Renaut va également travailler sur un groupe motopropulseur plus compact appelé "système tout-en-un".

