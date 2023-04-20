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Renault en mesure d'atteindre son objectif dans l'électrique en 2030-DirFin

20/04/2023 | 08:42
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(.)

20 avril (Reuters) - Thierry Piéton, le directeur financier de Renault, a dit lors d'une conférence téléphonique avec les analystes:

* RENAULT EST EN MESURE D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE 100% DES VENTES RENAULT EN ÉLECTRIQUE D'ICI 2030 ET DE 65% DE VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS EN 2025

* RENAULT S'ATTEND À CE QUE LES EFFETS PRIX ET MIX S'AMENUISENT LÉGÈREMENT DANS LE COURANT 2023 TOUT EN RESTANT DE PUISSANTS MOTEURS DE REVENUS

* RENAULT PRÉVOIT UNE CROISSANCE BASSE À UN CHIFFRE POUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN EN 2023 ET UNE STABILITÉ EN AMÉRIQUE LATINE ET EURASIE

* LA CRÉATION D'AMPÈRE SUIT SON COURS

* L'IPO D'AMPÈRE AURA LIEU AU PLUS TÔT D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

* L'INTENTION EST DE COTER AMPÈRE EN BOURSE MAIS SANS PRESSION DE CALENDRIER, CELA DÉPENDRA DES CONDITIONS DE MARCHÉ

* LA CRÉATION D'AMPÈRE SERA ACHEVÉE AU S2

* IL N'Y A AUCUNE INCITATION À BAISSER LES PRIX DE LA MÉGANE ET À ÊTRE ENTRAÎNÉ DANS UNE SPIRALE COMME CERTAINS DE NOS CONCURRENTS

Pour plus de détails, cliquez sur (Reportage Gilles Guillaume, régigé par Matthieu Protard)


© Reuters 2023
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Tréso. nette 2023 3 268 M 3 582 M -
PER 2023 4,17x
Rendement 2023 3,03%
Capitalisation 9 905 M 10 858 M -
VE / CA 2023 0,13x
VE / CA 2024 0,08x
Nbr Employés 105 812
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Renault : Graphique analyse technique Renault | Zonebourse
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