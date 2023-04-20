Renault en mesure d'atteindre son objectif dans l'électrique en 2030-DirFin

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20 avril (Reuters) - Thierry Piéton, le directeur
financier de Renault, a dit lors d'une conférence
téléphonique avec les analystes:
* RENAULT EST EN MESURE D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE 100% DES
VENTES RENAULT EN ÉLECTRIQUE D'ICI 2030 ET DE 65% DE VÉHICULES
ÉLECTRIFIÉS EN 2025
* RENAULT S'ATTEND À CE QUE LES EFFETS PRIX ET MIX
S'AMENUISENT
LÉGÈREMENT DANS LE COURANT 2023 TOUT EN RESTANT DE PUISSANTS
MOTEURS DE REVENUS
* RENAULT PRÉVOIT UNE CROISSANCE BASSE À UN CHIFFRE POUR LE
MARCHÉ
AUTOMOBILE EUROPÉEN EN 2023 ET UNE STABILITÉ EN AMÉRIQUE LATINE
ET EURASIE
* LA CRÉATION D'AMPÈRE SUIT SON COURS
* L'IPO D'AMPÈRE AURA LIEU AU PLUS TÔT D'ICI LA FIN
DE
L'ANNÉE
* L'INTENTION EST DE COTER AMPÈRE EN BOURSE MAIS
SANS
PRESSION DE CALENDRIER, CELA DÉPENDRA DES CONDITIONS DE MARCHÉ
* LA CRÉATION D'AMPÈRE SERA ACHEVÉE AU S2
* IL N'Y A AUCUNE INCITATION À BAISSER LES PRIX DE
LA
MÉGANE ET À ÊTRE ENTRAÎNÉ DANS UNE SPIRALE COMME CERTAINS DE NOS
CONCURRENTS
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(Reportage Gilles Guillaume, régigé par Matthieu Protard)