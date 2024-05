Renault : en tête du CAC, UBS relève son conseil

Le titre Renault surperforme la tendance et évolue en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris, soutenu par une note d'UBS qui a relevé sa recommandation sur la valeur.



Vers 10h10, l'action du constructeur automobile s'adjuge plus de 2,2%, signant la plus forte hausse du CAC 40 et de l'indice SBF 120.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique être passé à une opinion 'neutre', contre un conseil 'vendre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 50 euros.



Le broker explique qu'après l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampere, la cession de la participation dans Nissan et l'enquête diligentée par Bruxelles sur les voitures électriques chinoises, il envisage des redistributions 'séduisantes' de liquidités à destination des actionnaires.



D'après ses calculs, Renault devrait être l'un des rares groupes du secteur à faire croître ses marges bénéficiaires cette année et pourrait finir l'exercice avec une trésorerie nette représentant pas loin de 40% de sa capitalisation boursière.



Seule réserve selon lui, le courtier redoute qu'Ampere - qui ne vise pas l'équilibre opérationnel avant l'an prochain - freine de possibles retours aux actionnaires.



