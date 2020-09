Renault envisage de réduire ses coûts encore plus que prévu

Paris (awp/afp) - Le constructeur automobile français Renault pourrait devoir réduire ses coûts davantage que prévu, selon un document interne rédigé par le nouveau directeur général Luca de Meo, et consulté mercredi par l'AFP.

Dans ce texte d'une quinzaine de pages, discuté lundi avec les syndicats du groupe, le nouveau patron recruté chez Seat (groupe Volkswagen) et arrivé début juillet, esquisse les grandes lignes d'un futur plan stratégique qu'il doit présenter en janvier prochain.

Dans une première phase, qui "commence dès maintenant" et "ira jusqu'en 2022", il s'agira avant tout de résoudre les "problèmes les plus urgents le plus vite possible: la trésorerie et les coûts", estime M. de Meo.

"Ceci signifie qu'il faudra peut-être aller plus loin que prévu dans l'effort de réduction de nos coûts. Nous le ferons sans compromettre l'avenir", déclare-t-il.

En grande difficultés financières, Renault avait annoncé fin mai la suppression d'environ 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France, dans le cadre d'un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans.

Ce plan "constitue une première étape solide vers notre retour à la compétitivité. C'est le point de départ d'une approche encore plus ambitieuse, rigoureuse et nécessaire, que nous devrons adopter pour faire face au poids de nos coûts", estime encore M. de Meo.

Parmi les leviers pour faire des économies, il indique vouloir "poursuivre le redimensionnement de l'ingénierie" et "réduire l'offre au sein des gammes et des produits d'environ 30%".

Plombé par les difficultés de son partenaire japonais Nissan et la crise sanitaire, Renault a perdu 7,3 milliards d'euros au premier semestre, la perte la plus lourde de son histoire.

Mais les problèmes de Renault étaient là bien avant la pandémie. "Nos résultats sont en baisse depuis 2018 (...). Nos ventes sont en baisse aussi, et de façon encore plus préoccupante, nos nouveaux modèles ne sont pas assez profitables (...). Nos projections de trésorerie sont alarmantes", s'inquiète le nouveau patron.

