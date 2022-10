Renault espère un accord avec Nissan d'ici quelques semaines - De Meo

PARIS, 13 octobre (Reuters) - Luca de Meo, PDG de Renault, a déclaré jeudi:

* QUE RENAULT NE S'ATTEND PAS À CE QUE LES DISCUSSIONS SUR L'ALLIANCE AVEC NISSAN DURENT ENCORE DES MOIS, PLUTÔT QUELQUES SEMAINES

* QUE RENAULT ET NISSAN DOIVENT TROUVER LES BONS MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT ET DE GOUVERNANCE QUI RENDRONT L'ALLIANCE PLUS FACILE À GÉRER

* QUE RENAULT EST PRÊT À ACCUEILLIR UN AUTRE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE ET UNE SOCIÉTÉ DE "L'OIL AND GAZ" POUR INVESTIR DANS SA FUTURE ENTITÉ DE MOTORISATIONS THERMIQUES

* QUE LE PARTAGE DES COÛTS DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST UN DES SUJETS EN DISCUSSION AVEC NISSAN

* Pour plus de détails, cliquez sur