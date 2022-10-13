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Renault espère un accord avec Nissan d'ici quelques semaines - De Meo

13/10/2022 | 16:40
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PARIS, 13 octobre (Reuters) - Luca de Meo, PDG de Renault, a déclaré jeudi:

* QUE RENAULT NE S'ATTEND PAS À CE QUE LES DISCUSSIONS SUR L'ALLIANCE AVEC NISSAN DURENT ENCORE DES MOIS, PLUTÔT QUELQUES SEMAINES

* QUE RENAULT ET NISSAN DOIVENT TROUVER LES BONS MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT ET DE GOUVERNANCE QUI RENDRONT L'ALLIANCE PLUS FACILE À GÉRER

* QUE RENAULT EST PRÊT À ACCUEILLIR UN AUTRE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE ET UNE SOCIÉTÉ DE "L'OIL AND GAZ" POUR INVESTIR DANS SA FUTURE ENTITÉ DE MOTORISATIONS THERMIQUES

* QUE LE PARTAGE DES COÛTS DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST UN DES SUJETS EN DISCUSSION AVEC NISSAN

* Pour plus de détails, cliquez sur


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 -240 M -233 M -
Tréso. nette 2022 214 M 208 M -
PER 2022 -18,3x
Rendement 2022 0,37%
Capitalisation 8 281 M 8 033 M -
VE / CA 2022 0,18x
VE / CA 2023 0,14x
Nbr Employés 160 000
Flottant 63,7%
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Objectif de cours Moyen 39,95 €
Ecart / Objectif Moyen 31,1%
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Dirigeants et Administrateurs
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Thierry Pieton Chief Financial Officer & Senior Vice President
Jean-Dominique Senard Chairman
Luc Julia Chief Scientific Officer
Frédéric Vincent Chief Information Officer
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Var. 1janvCapi. (M$)
RENAULT-0.25%8 033
TOYOTA MOTOR CORPORATION-5.49%185 435
VOLKSWAGEN AG-30.65%70 554
MERCEDES-BENZ GROUP AG-21.93%54 768
GENERAL MOTORS COMPANY-45.08%46 949
FORD MOTOR COMPANY-44.34%46 394