Renault espère un accord avec Nissan d'ici quelques semaines - De Meo

PARIS, 13 octobre (Reuters) - Luca de Meo, PDG de
Renault, a déclaré jeudi:
* QUE RENAULT NE S'ATTEND PAS À CE QUE LES DISCUSSIONS SUR
L'ALLIANCE AVEC NISSAN DURENT ENCORE DES MOIS, PLUTÔT QUELQUES
SEMAINES
* QUE RENAULT ET NISSAN DOIVENT TROUVER LES BONS MÉCANISMES
DE
FONCTIONNEMENT ET DE GOUVERNANCE QUI RENDRONT L'ALLIANCE PLUS
FACILE À GÉRER
* QUE RENAULT EST PRÊT À ACCUEILLIR UN AUTRE CONSTRUCTEUR
AUTOMOBILE ET UNE SOCIÉTÉ DE "L'OIL AND GAZ" POUR INVESTIR DANS
SA FUTURE ENTITÉ DE MOTORISATIONS THERMIQUES
* QUE LE PARTAGE DES COÛTS DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST UN
DES
SUJETS EN DISCUSSION AVEC NISSAN
*
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