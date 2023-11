Renault : est élue 'Service client de l'année'

La marque Renault est élue ' Service client de l'année ' dans la catégorie Constructeur automobile et partage cette première place avec la marque Dacia. La marque remporte cette récompense pour la huitième année consécutive.



Cette distinction commune aux deux marques résulte d'une campagne de tests client mystère menée durant huit semaines, sur l'ensemble des canaux de communication des marques Renault et Dacia avec leurs clients.



Elle porte sur les demandes quotidiennes des consommateurs : appels téléphoniques, e-mails, recherches d'information sur Internet, prises de contact via les réseaux sociaux et conversations par chat.



' Cette récompense témoigne ainsi d'une constance dans l'engagement des marques Renault et Dacia auprès de leurs clients pour traiter avec bienveillance et efficacité chacune de leurs demandes ' indique le groupe.



