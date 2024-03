Le constructeur automobile français Renault est en discussions avancées avec des partenaires potentiels pour extraire et recycler le lithium et d'autres métaux des batteries usagées des véhicules électriques, a déclaré un cadre de l'entreprise, qui cherche à réutiliser davantage de matières premières stratégiques.

Alors que le recyclage des pièces automobiles est de plus en plus courant, Renault souhaite être le premier constructeur automobile européen à recycler également les batteries à l'échelle industrielle.

En Europe, il n'y a actuellement personne qui puisse prétendre recycler les batteries usagées en circuit fermé pour reproduire le nickel, le cobalt et le lithium afin de fabriquer de nouvelles batteries", a déclaré Jean-Philippe Bahuaud, directeur général de "The Future Is Neutral" (TFIN), l'unité de Renault chargée de l'environnement.

Les discussions avec des entreprises spécialisées susceptibles de s'associer au recyclage sont à un stade "avancé", a-t-il déclaré lors d'une interview en amont de la conférence ChangeNOW qui se tient à Paris cette semaine.

La plupart des métaux utilisés dans les batteries qui alimentent les véhicules électriques sont extraits et traités en dehors de l'Europe, et la forte dépendance de la région à l'égard de la Chine pour ces matériaux suscite de plus en plus d'inquiétudes.

La récupération des métaux, qui représentent jusqu'à 70 % du coût d'une batterie, permet également de réaliser d'importantes économies. Les batteries, quant à elles, représentent jusqu'à 40 % du coût du véhicule.

Le mineur Eramet prévoit également de construire une installation de recyclage de batteries avec la société de gestion des déchets Suez dans le port de Dunkerque, dans le nord de la France, qui devrait entrer en service l'année prochaine. La décision finale d'investissement n'a pas encore été prise.

Pionnier des véhicules électriques avec son partenaire Nissan au cours de la dernière décennie, Renault a été dépassé par Tesla et plusieurs marques chinoises.

Toutefois, ses marques Renault et Dacia restent parmi les plus importantes sur le marché européen des véhicules électriques.

En avril, Renault arrêtera la production de nouveaux véhicules dans son usine de Flins, à l'ouest de Paris, pour se consacrer entièrement à la production de composants automobiles partiellement recyclés et de véhicules reconditionnés.

Bahuaud s'attend à ce que Flins répare 9 000 batteries cette année.

Renault vend les batteries et d'autres pièces reconditionnées, telles que les moteurs électriques et les chargeurs, avec une remise de 30 % par rapport aux nouveaux produits.

L'activité TFIN vise un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros (2,49 milliards de dollars) et une marge opérationnelle de plus de 10 % d'ici à 2030.

(1 $ = 0,9227 euros) (Reportage de Gilles Guillaume. Reportage complémentaire de Gus Trompiz. Rédaction : Dominique Patton. Édition : Alexandra Hudson)