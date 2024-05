PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles Renault et Geely ont annoncé vendredi la création de leur coentreprise à parité HORSE Powertrain Limited, spécialiste du développement et de la production de solutions et systèmes pour les moteurs à combustion, les transmissions, les systèmes hybrides et les batteries.

"A la suite des accords signés le 11 juillet 2023 par Renault et Geely, et après l'approbation des autorités compétentes, HORSE Powertrain Limited a été officiellement créée le 31 mai 2024", ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué commun. "HORSE Powertrain Limited prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards d'euros et une production de 5 millions de groupes motopropulseurs par an", ont précisé Renault et Geely.

Le siège social de HORSE est basé à Londres, au Royaume-Uni. Matias Giannini est nommé directeur général de la coentreprise, tandis que le conseil d'administration sera présidé par Daniel Li et composé de six administrateurs représentant à parts égales ses actionnaires.

Dès à présent, HORSE emploie environ 19.000 collaborateurs, répartis dans 17 sites de production et 5 centres de recherche et développement dans le monde.

HORSE revendique déjà 9 clients et compte fournir à l'avenir de "nombreux clients industriels".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: FXS

May 31, 2024 01:14 ET (05:14 GMT)