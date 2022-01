Renault et Geely annoncent une coentreprise en Corée du Sud

PEKIN, 21 janvier (Reuters) - Renault et le chinois Geely ont conclu un accord formel pour la conception et la production conjointe de véhicules thermiques et hybrides électriques en Corée du Sud, ont annoncé vendredi les deux constructeurs automobiles dans un communiqué commun.

Ces véhicules, destinés au marché sud-coréen et à l’exportation, seront produits au sein de l’usine Renault-Samsung de Busan, en Corée du Sud, avec un début de production prévu pour 2024.

"Cette collaboration marque une avancée des deux groupes automobiles pour produire des véhicules à faible émission mais aussi pour accroître leur pénétration sur les marchés asiatiques de l’hybride électrique", ont indiqué les deux groupes dans leur communiqué.

Pour Renault, cet accord de coentreprise doit lui permettre de consolider ses activités à la peine en Corée du Sud, et plus largement sa présence en Asie après avoir quitté le marché chinois l'an dernier.

Le constructeur français produit et commercialise des véhicules dans le pays depuis plus de deux décennies, via une marque locale avec une filiale du conglomérat Samsung.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Renault et Geely étaient sur le point d'annoncer un accord pour la production conjointe en Corée du Sud de véhicules hybrides du constructeur chinois et explorer la possibilité d'exporter des véhicules détaxés vers les Etats-Unis.

Selon l'accord annoncé vendredi, les nouveaux véhicules utiliseront l’architecture modulaire compacte (AMC) de Geely et bénéficieront des technologies avancées de motorisation hybride du constructeur chinois.

Renault apportera pour sa part son expertise en matière de design et d’expérience client.

(Reportage Norihiko Shirouzu, Myriam Rivet pour la version française, édité par Blandine Hénault)