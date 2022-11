Renault et Geely créent un fournisseur de technologies de motorisations

Geely et Renault Group ont signé un accord-cadre non contraignant visant à créer un nouveau leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques à haute efficience énergétique. La société sera détenue à parité. Lors de son lancement, la nouvelle société devrait fournir plusieurs clients industriels, dont Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, ainsi que Nissan et Mitsubishi Motors Company. Le partenariat pourrait par la suite fournir des groupes motopropulseurs à d’autres constructeurs.



La nouvelle société devrait exploiter 17 usines mécaniques de groupes motopropulseurs sur 3 continents, employant un total de 19 000 personnes environ. Elle aura une capacité combinée de plus de 5 millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an pour servir plus de 130 pays et régions.



Le portefeuille de produits de Geely et Renault Group combinés et l'empreinte géographique de la nouvelle société pourraient permettre de proposer des solutions pour 80 % du marché mondial de l'ICE (moteur à combustion interne).



Cet accord-cadre devrait déboucher sur une finalisation du projet en 2023.