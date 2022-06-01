Renault et Managem Group signent un accord pour l'approvisionnement en cobalt marocain

1er juin (Reuters) - Renault SA:
* RENAULT GROUP ET MANAGEM GROUP SIGNENT UN ACCORD POUR UN
APPROVISIONNEMENT DURABLE EN COBALT MAROCAIN
* LACCORD PRÉVOIT LA FOURNITURE PAR MANAGEM GROUP DE 5 000
TONNES
DE SULFATE DE COBALT PAR AN PENDANT UNE PÉRIODE DE 7 ANS, À
PARTIR DE 2025
* A TRAVERS CE PARTENARIAT, RENAULT GROUP S'ASSURERA DUN
APPROVISIONNEMENT SIGNIFICATIF, REPRÉSENTANT UNE CAPACITÉ
ANNUELLE DE PRODUCTION DE BATTERIES JUSQUÀ 15 GWH
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(Gdansk Newsroom)