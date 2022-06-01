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Renault et Managem Group signent un accord pour l'approvisionnement en cobalt marocain

01/06/2022 | 18:07
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1er juin (Reuters) - Renault SA:

* RENAULT GROUP ET MANAGEM GROUP SIGNENT UN ACCORD POUR UN APPROVISIONNEMENT DURABLE EN COBALT MAROCAIN

* LACCORD PRÉVOIT LA FOURNITURE PAR MANAGEM GROUP DE 5 000 TONNES DE SULFATE DE COBALT PAR AN PENDANT UNE PÉRIODE DE 7 ANS, À PARTIR DE 2025

* A TRAVERS CE PARTENARIAT, RENAULT GROUP S'ASSURERA DUN APPROVISIONNEMENT SIGNIFICATIF, REPRÉSENTANT UNE CAPACITÉ ANNUELLE DE PRODUCTION DE BATTERIES JUSQUÀ 15 GWH Texte original sur Eikon [ID: nGNE79XTb7] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 849 M 911 M -
PER 2022 -16,2x
Rendement 2022 1,42%
Capitalisation 6 943 M 7 449 M -
VE / CA 2022 0,17x
VE / CA 2023 0,13x
Nbr Employés 160 000
Flottant 53,7%
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Objectif de cours Moyen 35,70 €
Ecart / Objectif Moyen 39,7%
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GENERAL MOTORS COMPANY-34.03%56 405