Renault et Nissan se disent en "discussions confiantes" sur leur partenariat

Le constructeur automobile français Renault et son partenaire japonais Nissan ont déclaré qu'ils menaient des "discussions confiantes" sur l'avenir de leur alliance, ajoutant que Nissan envisageait d'investir dans la future unité de véhicules électriques de Renault.

"Les entreprises continuent d'apporter des améliorations structurelles pour assurer la durabilité des opérations et de la gouvernance de l'Alliance. Toute communication ultérieure sera faite en temps voulu par les membres de l'Alliance", ont ajouté Renault et Nissan dans une déclaration commune lundi.

Une source familière avec la question a déclaré que Nissan Motor Co Ltd fait pression sur son partenaire français pour qu'il réduise sa participation dans le constructeur automobile japonais autant que possible, idéalement à 15%, et pourrait envisager de lever des fonds pour racheter les actions.

L'action Renault a augmenté de 5 % en début de séance, ce qui en fait le titre le plus performant de l'indice boursier français CAC-40. (Reportage de Tassilo Hummel ; édition de Sudip Kar-Gupta)