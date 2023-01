Renault et Nissan sont proches d'un accord sur la refonte de leur alliance - sources

PARIS/TOKYO (Agefi-Dow Jones)--Renault et Nissan sont proches d'un accord sur la refonte de leur alliance, ont indiqué des sources proches du dossier, une restructuration qui réduirait la participation du constructeur automobile français dans le capital de son partenaire japonais et accorderait plus d'autonomie aux deux groupes.

Un accord pourrait être annoncé officiellement au début février, selon ces sources.

Le directoire de l'alliance, où siègent les directeurs généraux de Renault, Nissan et Mitsubishi, membre plus récent de l'alliance, ainsi que le président de Renault, Jean-Dominique Senard, se sont réunis jeudi en visioconférence et se sont mis d'accord sur la date de l'annonce.

Les administrateurs indépendants de Nissan ont exprimé leur soutien à cet accord la semaine dernière, d'après les personnes au fait du dossier. Nissan et Renault vont convoquer leur conseil d'administration dans les prochains jours pour un vote sur l'accord.

