Renault et Valeo nouent un partenariat dans les logiciels de bord

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a conclu mardi avec l'équipementier Valeo un partenariat pour le développement de l'architecture électrique et électronique de ses prochaines générations de véhicules.

Valeo fournira à Renault ses propres composants électriques et électroniques, notamment un calculateur haute performance et des logiciels applicatifs tels que l'assistance au parking, et contribuera également au développement de nouveaux logiciels.

Ce partenariat doit permettre à Renault d'accélérer vers le "software defined vehicle", un nouveau cadre de conception qui vise à produire des véhicules toujours à jour durant l'ensemble de leur durée de vie et capables d'intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle, grâce aux applications embarquées.

Le constructeur automobile a déjà signé des accords dans ce sens avec Google et le fabricant américain de puces électroniques Qualcomm.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 12:18 ET (16:18 GMT)