Renault : intègre l'indice CAC 40 ESG

Renault Group intègrera l'indice CAC 40 ESG à compter du vendredi 16 juin à la clôture du marché. Cette décision, annoncée par Euronext le 8 juin, fait suite à la révision trimestrielle de l'indice CAC40 ESG.



'Cette reconnaissance salue les résultats de notre stratégie qui repose sur trois piliers: l'environnement, l'inclusion et la sécurité.Nous sommes en train de faire de Renault Group le constructeur le plus engagé pour que la mobilité future soit portée par une innovation juste pour nos salariés, nos clients et l'environnement' a déclaréLuca de Meo, directeur général.



Le groupe compte atteindre la neutralité carbone en Europe en 2040 et d'ici 2050 à l'échelle mondiale. Le Groupe a réduit de 25 % son empreinte carbone dans le monde depuis 2010.



Afin de préserver l'employabilité des salariés, Renault Group a aussi créé la ReKnow University qui a déjà permis de former 13 000 personnes depuis 2021 avec l'objectif de former 20000 personnes d'ici à 2025.



