Renault : l'usine de Cléon a fabriqué 100 millions de moteurs

Renault annonce que l'usine de Cléon, dédiée aux moteurs et composants thermiques et électriques, a réalisé la fabrication de 100 millions de moteurs et de boîtes de vitesses.



Les opérateurs assemblent les composants des moteurs et des boîtes de vitesses et supervisent chaque étape du processus.



Depuis son inauguration en 1958, l'usine Renault Group de Cléon a donné naissance à une large gamme de moteurs, chacun portant l'empreinte de l'ingéniosité et de l'expertise de l'usine.



Parmi ces moteurs, le plus célèbre reste le fameux ' Cléon fonte ' (également appelé le moteur ' C '), qui a perduré près de trois décennies après son introduction au Salon de Genève en 1962.



Il a motorisé une gamme variée de modèles Renault, comme par exemple Floride, Alpine A110, Renault 5, Super 5, Renault 8, Renault 12, Renault 18.



