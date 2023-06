Renault : la Kangoo se distingue dans l'électrique

Renault fait savoir que son Renault Kangoo est le véhicule électrique le plus vendu de l'histoire sur son segment depuis 2011.



La manufacture de Maubeuge, en France, a produit plus de 90000 Renault Kangoo et 10000 véhicules partenaires 100% électriques depuis 2011.



Le constructeur précise que ce modèle a constitué dès son lancement 'un véritable laboratoire du véhicule électrique pour la marque'.



Pour accompagner le succès de Renault Kangoo dans ses différentes versions et l'industrialisation de la future Renault 4 électrique, la manufacture de Maubeuge a confirmé une première vague d'embauches de 200 CDI en 2023.



Ces recrutements s'inscrivent dans le cadre de l'accord social ' pour l'avenir des sites Renault dans les hauts de France ' signé par l'ensemble des organisations syndicales le 08 Juin 2021, lors de la création du pôle industriel ElectriCity. Au total 350 emplois directs ont été annoncés sur le site d'ici 2024.



