Renault : lance sa coentreprise de moteurs thermiques avec Geely

Renault et le constructeur chinois Geely ont annoncé la création de leur coentreprise à parité HORSE, spécialiste du développement et de la production de solutions et systèmes pour les moteurs à combustion, les transmissions, les systèmes hybrides et les batteries. HORSE prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards d'euros et une production de 5 millions de groupes motopropulseurs par an, ont indiqué les deux entités concernées.



HORSE, dont le siège social est basé à Londres, emploie environ 19000 collaborateurs, répartis dans 17 sites de production et 5 centres de recherche et développement dans le monde.