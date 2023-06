Renault affiche la plus forte baisse du CAC 40 (-4,01% à 35,40 euros), dans un contexte boursier difficile pour le secteur, après que son Conseil d’administration s’est prononcé en faveur de la désignation de Luca de Meo en tant que futur PDG d’Ampere, pour le lancement de la société et la réussite de son introduction en bourse. Il conservera son poste de Directeur général de Renault Group.



Le Conseil d'administration a, en outre, formé en son sein un comité ad hoc, présidé par Jean-Dominique Senard, chargé du suivi du projet d'introduction en bourse à Paris de la filiale du groupe dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels. Une telle opération est envisagée au plus tôt au second semestre 2023, avait par le passé indiqué Renault.



De plus, deux cadres clés de Renault Group, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, seront respectivement nommés Directeurs des opérations et Directeur financier d'Ampere.



Ampere vise à devenir le leader européen du véhicule électrique en termes de compétitivité et de technologie. Cette société vise une réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici 2027 et au-delà. Elle disposera d'une capacité de 400 000 unités dès le premier jour de sa création et d'une " feuille de route claire " pour atteindre 1 million d'unités.



En attendant, le constructeur automobile a confirmé les objectifs d'Ampere dévoilés en novembre dernier lors de la présentation du troisième chapitre de son plan stratégique, Renaulution. Ampere vise un taux de croissance annuel du chiffre d'affaires de 30 % jusqu'en 2030. Avec 80 % de ses investissements déjà réalisés, la société prévoit un bénéfice d'exploitation et un free cash flow à l'équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030.



Le groupe organisera un Capital Markets Day au second semestre 2023 au cours duquel l'équipe de direction d'Ampere partagera plus de détails.