Renault : les ventes de véhicules électriques en hausse de 80% à fin novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a indiqué mardi que ses ventes de véhicules électriques s'étaient inscrites à 95.985 unités entre début janvier et fin novembre, soit une hausse de 80% sur cette période.

Le modèle phare de sa gamme 100% électrique, la Zoé, a enregistré 84.000 ventes de janvier à novembre, soit quasiment deux fois plus qu'à la même période de 2019.

"Depuis son lancement et forte de ses récentes évolutions, Zoé est reconnue et appréciée pour sa polyvalence et son autonomie au meilleur niveau de sa catégorie, ce qui en fait la voiture électrique la plus vendue en Europe au cumul depuis le début de l'année 2020", a déclaré Gilles Normand, directeur de la division véhicules électriques et services de mobilité de Renault, cité dans un communiqué.

Renault a également vendu 8.500 exemplaires de Kangoo Z.E, son utilitaire électrique, et 1.760 unités de sa Twingo Electric.

December 08, 2020 04:38 ET (09:38 GMT)