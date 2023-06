Renault : mandat à un PSI pour des rachats d'actions

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Renault Group annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de trois millions d'actions.



Le constructeur automobile au losange précise que ces rachats seront effectués en fonction des conditions de marché, sur une période débutant ce 15 juin et pouvant s'étendre jusqu'au 7 juillet.



Les actions rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault à l'égard des participants à un plan collectif d'actionnariat salarié et des bénéficiaires des plans d'intéressement à long-terme mis en oeuvre au profit des salariés et mandataires sociaux.



