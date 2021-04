Renault : ALPINE NEWS - AVRIL 2021

Alpine se dote d'un nouveau comité de Direction. Dirigé par Laurent Rossi, Directeur Général de la Business Unit Alpine et F1 Alpine Racing, il est constitué des dirigeants des principales fonctions : Marketing, Ingénierie, Ventes, Qualité, Industrie, Finance, Ressources Humaines, Communication, Performance Produit, Design, Systèmes et technologie d'information.

Pour connaître la composition complète du Comité de Direction Alpine, rendez-vous ici.

/ Prologue et 1ère course du championnat du monde d'endurance FIA

Alpine Endurance Team débutera la saison du FIA WEC sur le circuit de Spa-Francorchamps, en commençant par le Prologue les 26 et 27 avril, puis en participant au week-end de course du 29 avril jusqu'aux 6H de Spa le samedi 1er mai.

/ Première sortie des Alpine A110 aux couleurs d'Alpine F1 Team

Les Alpine A110 de piste se dévoileront à l'occasion du Grand Prix du Made in Italy et Émilie-Romagne à Imola.

/ Lancement de la saison 2021 d'Alpine eSports Team

Alpine eSports lancera sa première équipe de course virtuelle en partenariat avec Race Clutch.

STORY : ALPINE, l'ADN DE LA VICTOIRE

A en croire Pierre de Coubertin, l'essentiel serait de participer… Pas pour Alpine ! Artisan du retour de la marque en compétition dès 2013, Philippe Sinault, Team Principal d'Alpine Endurance Team, nous explique à quel point la victoire fait partie intégrante de l'identité d'Alpine.

Lien vers la Story

ALPINE : COLLECTION ELÉGANCE 2021 (31/03/2021)

Après le succès grandissant de son offre de prêt à porter, de petite maroquinerie et d'accessoires depuis 2015, Alpine présente sa nouvelle collection Elégance. Les clients d'A110 ainsi que les fans de la marque pourront prolonger leur passion en acquérant une pièce de la collection. Une collection disponible exclusivement en (boutique.alpinecars.com) et dans le réseau Alpine.

Lien vers le Communiqué et les photos

ALPINE F1 TEAM BREDOUILLE À BAHREÏN APRÈS UN DÉBUT DE SAISON ÂPREMENT DISPUTÉ (28/03/2021)

Alpine F1 Team a manqué les points lors du coup d'envoi de la saison sous les projecteurs du Circuit International de Bahreïn. Esteban Ocon s'est classé treizième du Grand Prix Gulf Air de Bahreïn tandis que Fernando Alonso a été contraint à l'abandon pour son retour en Formule 1.

Lien vers le Communiqué et les photos

DÉBUT DE LA SAISON 2021 POUR LES PILOTES DE L'ALPINE ACADEMY F2 (26/03/2021)

Les pilotes F2 de l'Alpine Academy Guanyu Zhou et Oscar Piastri ont signé une victoire chacun lors du coup d'envoi de la saison du Championnat FIA de Formule 2 ce week-end à Bahreïn. Au terme de ce premier rendez-vous de l'année, Zhou est en tête du classement général avec 41 points. Oscar pointe au quatrième rang tandis que Christian occupe la septième place.

Lien vers le Communiqué et les photos

HISTOIRE DE LA MARQUE ALPINE

Alpine c'est l'histoire d'une marque, mais c'est aussi une histoire d'hommes avant d'être, aujourd'hui, l'histoire d'un renouveau.

Lien vers le Dossier de presse

Durant le weekend de Pâques, Alpine a lancé la quatrième saison de l'Alpine Elf Europa Cup avec 19 voitures sur la grille de départ.

Les concurrents se sont retrouvés sur le circuit de Nogaro, tous séduits par le calendrier exceptionnel d'une catégorie qui côtoie les plus grands championnats européens du monde du GT.

Conquis par cet environnement unique et les perspectives de carrière en découlant, les protagonistes sont bien décidés à se battre tout au long de la saison pour trois titres (Général, Gentlemen et Junior) et 160 000 € de primes et dotations, dont 45 000 € pour franchir l'étape supérieure et s'attaquer au GT4. Pour cette nouvelle saison, l'A110 Cup est équipée du moteur de l'A110S dont la puissance a été portée à 300ch.

En parallèle, l'Alpine Elf Europa Cup a vu deux de ses anciens concurrents signer un retentissant doublé en Championnat de France FFSA GT avec l'Alpine A110 GT4 confiée à Gaël Castelli, titré en 2019, et Rodolphe Wallgren à Nogaro.

Au terme de cette première épreuve de l'Alpine Elf Europa Cup, Ugo de Wilde (Herrero Racing) prend la tête du classement général, suivi de Laurent Hurgon (LSGROUP Autosport GP) et de Lilou Wadoux (Patrick RogerAutosport GP).

Les concurrents de l'Alpine Elf Europa Cup se donnent désormais rendez-vous sur le Circuit de Nevers MagnyCours (7-9 mai) pour la deuxième épreuve de la saison 2021.

alpineelfeuropacup.com

'Piloter avec les hanches'

En plus de son faible poids, une autre caractéristique distinctive de l'A110 est sa répartition des masses. Avec son moteur en position centrale arrière, son réservoir de carburant et sa batterie situés derrière les roues avant, l'A110 atteint un équilibre de poids presque parfait (44% à l'avant - 56% à l'arrière), la plupart du poids étant situé entre les roues avant et arrière. Derrière le pare-chocs avant, le radiateur est incliné à 45 degrés afin d'améliorer l'admission d'air et d'abaisser le centre de gravité autant que possible. Le centre de gravité de l'A110 n'est pas seulement très bas, il est également situé au niveau des hanches du conducteur, ce qui donne tout son sens à l'expression 'piloter avec ses hanches'.

Contact Jérôme Delgrange +33 176 846 876

A110S Gris Tonnerre Mat

A110 Pure Bleu Alpine

A110 Légende Gris Tonnerre