Renault : Alpine s'illustre en course d'Endurance

Renault annonce que Alpine Elf Matmut Endurance Team s'est offert son deuxième podium consécutif de la saison en Championnat du Monde FIA d'Endurance, à l'occasion des 8 heures de Portimão, ce week-end au Portugal.



La course avait bien commencépour le Losange qui avait même renoué avec la première position sur la grille de départ, 44 ans après la dernière pole position signée par un prototype officiellement engagé par la marque lors d'une épreuve majeure d'Endurance.



Après une longue bataille avec les Toyota, l'A480 de Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere a finalement coupé la ligne en 3e position, tout en s'arrogeant le meilleur tour en course.



'C'est un bel exploit de rendre une copie parfaite sur cette épreuve de huit heures puisque nous n'avons pas rencontré le moindre problème ni commis la moindre erreur sur cette piste très exigeante physiquement et techniquement', a réagi Philippe Sinault, Team Principal d'Alpine Elf Matmut Endurance Team.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.