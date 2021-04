Renault : Dacia Spring démocratise la voiture électrique

Chez Dacia, nous faisons le même constat que nos clients : l'accès aux zones urbaines est de plus en plus compliqué et la législation se durcit pour les véhicules thermiques. Nous croyons pourtant que circuler librement en ville ne doit pas être un luxe réservé aux plus aisés et que le véhicule électrique doit être accessible à tous. Le pari de Spring, c'est donc de proposer la voiture électrique la moins chère d'Europe en respectant l'esprit Dacia : garder l'essentiel pour répondre aux besoins des utilisateurs et démocratiser enfin l'électrique. C'est pour cela que nous pensons que Spring est une vraie révolution !

Xavier Martinet, Directeur marketing ventes et opérations Dacia-LADA

La voiture électrique enfin abordable, Benoît, 46 ans, l'espérait depuis longtemps ! « Il est souvent difficile de concilier voiture propre et voiture accessible », confie ce père de famille qui vit dans le département de l'Orne. « C'est pour cela que nous attendions avec impatience que Dacia prenne le virage de l'électrique afin de pouvoir à notre tour acquérir un « VE » à un prix réellement démocratique » explique ce client de longue date.

Il y a 10 ans, Benoît et son épouse font l'acquisition de leur première Dacia, une Sandero GPL. La famille s'agrandissant peu à peu avec l'arrivée de trois enfants, une Logan MCV vient ensuite endosser le rôle de véhicule familial. « En dix ans, nous avons acheté quatre modèles de la marque. Aujourd'hui, nous possédons un Lodgy GPL ainsi qu'une Sandero qui roule également au GPL ». Un choix qui ne doit rien au hasard : sensibles à l'écologie, Benoît et sa famille voient dans ce carburant une solution efficace pour polluer moins et surtout totalement dans l'esprit Dacia, malin et pas cher !

Benoît, premier client Dacia séduit par la Spring

« L'électrique, c'est un peu la suite logique de cette démarche », ajoute Benoît, qui trouvait la plupart des modèles encore trop élitistes côté tarifs. Proposée à partir de 12 403 euros (bonus écologique déduit), Spring remplit son contrat et bouscule le marché en permettant à tous d'accéder à la mobilité électrique. Mais outre le coût d'achat, la famille avait également besoin d'être rassurée sur l'autonomie. Avec ses 230 km WLTP (et ses 305 km en cycle WLTP City), Spring offre une marge de sécurité amplement suffisante pour les déplacements quotidiens de son futur propriétaire.

Je parcours en moyenne entre 50 et 80 kilomètres par jour entre mon trajet domicile-travail, les trajets scolaires et les activités des enfants comme le judo ou l'école de musique. L'essai de la voiture m'a tranquillisé sur ce point car son autonomie permet d'envisager sans souci ces différents parcours, en prévoyant seulement deux à trois recharges par semaine.

Dacia Spring, il suffit de la brancher, elle fait le reste

La facilité de la charge est un argument déterminant pour Benoît. « J'habite en maison individuelle et mon garage est équipé d'une simple prise 220 V. Il me suffira de brancher la voiture à mon retour le soir pour la retrouver à 100 % de charge le lendemain matin, sans installation spécifique coûteuse. Le tout pour un budget très largement inférieur au coût d'utilisation d'un véhicule thermique pour le même usage. »

Alors, examen de passage réussi ? « Je suis agréablement surpris de la vivacité du moteur à bas régime, qui permet de s'insérer sans difficulté dans le flot de voitures. »

Avec 33 kW (44 ch) de puissance et 125 Nm de couple, le moteur de Spring offre la polyvalence nécessaire en ville mais également en parcours péri-urbain et sur le réseau secondaire. « On retrouve sur la Spring un petit côté SUV et baroudeur. Ça compte pour le look bien sûr, mais cela a surtout des avantages sur les mauvaises routes de campagne et même les chemins où l'on peut s'aventurer sans arrière-pensée grâce à sa garde au sol. »

Dernier argument, et non des moindres pour Benoît, le gabarit compact de Spring autorise une grande agilité en ville grâce à un rayon de braquage réduit mais cache une habitabilité record pour la catégorie.

Dacia Spring, de la place pour les passagers arrière

On peut sans problème voyager à quatre et je suis étonné de la place pour les passagers arrière, malgré une taille extérieure réduite par rapport à la Sandero.

Dacia Spring, un coffre généreux

Le coffre me paraît aussi très généreux et j'apprécie de retrouver de nombreux équipements comme la climatisation, les quatre vitres électriques ou le limiteur de vitesse.

Pas de doute, Spring bénéficie de tout l'ADN Dacia appliqué à la voiture électrique !

Convaincu et séduit par son essai à bord de Spring, Benoît a donc franchi le pas en précommandant dans la foulée une Spring Confort Plus, couleur Bleu Cénote. « Le processus de pré-commande était très simple, j'ai rapidement reçu un mail de confirmation indiquant que je serai recontacté par mon concessionnaire local en juin afin de confirmer la commande. Toute la famille attend désormais avec impatience l'automne et la livraison de la voiture pour enfin rouler en électrique ! »

