Renault : Essai du Renault ARKANA E-TECH Hybride 145 par Laurent Hurgon, pilote Alpine Cars

Nouveau Renault Arkana est à l'essai en vidéo dans sa version E-TECH Hybride 145. Deux moteurs électriques et un moteur thermique sont associés à une boîte de vitesses sans embrayage. Cette technologie permet un roulage électrique 80% du temps et 40% d'économie de carburant en ville. Au volant de Nouveau Renault Arkana Laurent Hurgon, pilote-essayeur Alpine Cars, nous donne son avis sur ce SUV-coupé pas comme les autres.



En Europe, Renault est le premier constructeur généraliste à proposer un SUV coupé. Dynamique, le design de Nouvel Arkana mélange les attributs visuels plaisants de l'univers des SUV (garde au sol de 200 mm, ceinture de caisse haute, protections de passages de roue, skis avant et arrière) et de celui des coupés (ligne de toit fuyante et hauteur modérée de 1,58 m). Il affiche une longueur de 4,57 m et un empattement de 2,72 m.



En version R.S. Line, Nouveau Arkana est reconnaissable à sa teinte spécifique Orange Valencia, sa double sortie d'échappement d'aspect chromé, son ski avant et arrière et sa lame F1 de couleur gris métallique foncé. A l'intérieur, la finition R.S. Line est notamment identifiable par une sellerie mixte cuir-suédine, des pédaliers en aluminium, un levier de vitesse de type « e-shifter » (sans câble mécanique) et des badges R.S. Line.



L'habitacle de Nouveau Arkana est high-tech. Le planche de bord se pare de deux écrans : l'écran couleur du tableau de bord de 10,2 pouces et l'écran central tactile de 9,3 pouces. Côté connectivité, l'équipement comprend la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, la recharge par induction des smartphones au niveau de la console centrale et quatre prises USB (2 à l'avant et 2 à l'arrière).



Malgré son aspect coupé, Nouveau Arkana est bel et bien un véhicule familial. Les occupants des places arrière jouissent d'un espace aux genoux de 211 mm et d'une hauteur sous pavillon de 862 mm conséquente pour un tel design. Le coffre, généreux avec ses 513 litres (480 litres en version E-TECH Hybride) et facile d'accès, permet de charger tous les bagages des vacances sans souci.



La motorisation E-TECH Hybride 145 ch est composée d'un moteur thermique 4 cylindres essence 1.6 de 94 ch et de deux moteurs électriques - un « e-moteur » (36 kW) et un démarreur haute tension de type HSG (High-Voltage Starter Generator) de 15 kW. Les moteurs sont capables de fonctionner indépendamment ou de concert en dirigeant leur énergie vers les roues ou vers la batterie. Le conducteur n'a rien à faire : le système E-TECH gère automatiquement les 15 combinaisons de fonctionnement entre les différents moteurs et les rapports enclenchés sur la boîte de vitesses. A l'usage, les changements de modes sont quasiment imperceptibles. En ville, la recharge de la batterie à la décélération et au freinage est optimisée.



Grâce aux bienfaits de cette motorisation E-TECH Hybride, Nouveau Renault Arkana circule jusqu'à 80 % du temps en ville en mode 100 % électrique, pour une réduction de consommation jusqu'à 40% par rapport à un moteur thermique traditionnel. Sur la route, les moteurs électriques assistant le moteur thermique en besoin de puissance. La consommation d'essence est donc limitée, même en mode Sport. Au final, on obtient une consommation mixte de 4,9 l/100 km et des émissions de CO2 de 111 g/km (valeurs WLTP).



Le conducteur bénéficie d'une grande douceur d'utilisation car le démarrage se fait toujours en mode 100 % électrique. Le train avant est précis et l'amortissement performant. Arkana offre donc un comportement dynamique, sans être sportif, tout en choyant ses occupants. Grâce aux réglages MULTI-SENSE il est possible d'adapter la cartographie moteur, l'assistance de direction, l'ambiance lumineuse et la configuration de l'écran numérique qui remplace les compteurs. Trois modes sont disponibles dont un entièrement personnalisable.



La conduite est facilitée par des technologies de dernière génération, dont l'Assistant Autoroute et Trafic qui combine le régulateur de vitesse adaptatif (avec Stop & Go) et la fonction d'assistance au centrage dans la voie. C'est presque de la conduite autonome et cela apporte de la sécurité et de la sérénité par exemple dans les bouchons.

Laurent Hurgon est pilote-essayeur Alpine Cars depuis 2004. Spécialiste des liaisons au sol et du développement des véhicules sportifs, pilote émérite, il est l'auteur de nombreux records dont celui du tour le plus rapide de la Nordschleife du Nürburgring au volant de la Mégane R.S. Trophy-R permettant à cette dernière de ravir une nouvelle fois le titre de « traction avant » de série la plus rapide.



Grâce à son moteur hybride et son châssis performant, Arkana montre sa grande polyvalence d'usage. Confortable et habitable, c'est une vraie voiture familiale au design séduisant. A l'aise en ville et sur route, grâce à sa motorisation E-TECH à la fois économe et dynamique, ce Renault Arkana conviendrait au plus grand nombre y compris aux familles. J'ai pris beaucoup de plaisir à son volant .