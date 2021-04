Renault : Esteban et Fernando inscrivent leurs premiers points de la saison après un Grand Prix d'Émilie-Romagne mouvementé

Après une averse soudaine une heure avant l'extinction des feux, les équipes faisaient face à un choix cornélien pour le départ de la course certaines parties du circuit étant restées extrêmement mouillées, Esteban optait pour les pneumatiques pluie et Fernando pour les intermédiaires. Durant la mise en grille, Fernando sortait large au septième virage et touchait le mur, ce qui entraînait le changement de son aileron avant.

Dans ces conditions glissantes, les deux pilotes sortaient du top dix et Esteban s'arrêtait pour des intermédiaires au deuxième tour sous le régime de la voiture de sécurité.

La hiérarchie se stabilisait par la suite. Lorsque la piste commençait à sécher, les pneus slicks devenaient la meilleure option et Esteban passait en médiums au vingt-septième passage, imité par Fernando une boucle plus tard.

Esteban chaussait ensuite les gommes tendres au trente-unième tour avant qu'un drapeau rouge n'interrompe la course après l'accrochage entre Valtteri Bottas et George Russell à l'entrée du deuxième virage.

La course reprenait ses droits avec Fernando au douzième rang et Esteban au treizième. Le Français avait profité de la neutralisation pour repasser en médiums en vue du sprint final. Tous les deux remontaient immédiatement pour se battre pour le dernier point en jeu.

Esteban mettait Kimi Räikkönen sous pression, mais l'expérimenté pilote finlandais ne cédait pas sa neuvième place. Juste derrière lui, Fernando tentait de se hisser dans le top dix. Sous le damier, Esteban était dixième, de justesse devant Fernando.

Les deux pilotes étaient promus d'une place après la pénalité infligée à Räikkönen après l'arrivée. Esteban inscrivait ainsi les deux unités de la neuvième position tandis que Fernando, finalement dixième, marquait son premier point en F1 depuis le Grand Prix de Singapour 2018.

Esteban Ocon / Départ : 9e - Arrivée : 9e

C'était une course piégeuse dans des conditions difficiles. Les opportunités ne manquaient pas et nous avons réussi à marquer un point, ce qui est un bon résultat et une belle récompense pour le travail acharné fourni par l'équipe. Il y en avait potentiellement plus en jeu. C'était un Grand Prix long, physique et rythmé jusqu'à l'arrivée après le deuxième départ. J'ai connu quelques batailles amusantes, notamment avec Fernando. Nous attendons désormais avec impatience le prochain week-end de course.

Fernando Alonso / Départ : 15e - Arrivée : 10e

C'était piégeux aujourd'hui avec plusieurs conditions différentes puisque nous sommes partis sur une piste mouillée avant de finir sur le sec. J'ai beaucoup appris en roulant à nouveau dans ces conditions. Vous n'avez pas le temps de vous préparer en Formule 1 et c'est loin d'être simple avec seulement une journée et demie d'essais. Dans l'ensemble, je dirais que cette course en valait quatre sur le plan de l'expérience. Je crois que la voiture était meilleure ce week-end. C'est positif, mais cela reste extrêmement serré entre plusieurs équipes. Nous retenterons notre chance au Portugal.

Marcin Budkowski, directeur exécutif

Nous avons inscrit notre premier point de la saison et nous avons dû travailler dur pour y parvenir. Les deux voitures ont connu un mauvais départ en perdant plusieurs places dans ce premier tour aux conditions humides. Nous devons comprendre pourquoi. Sur le sec, notre rythme était plutôt correct avec nos deux pilotes regroupés pour revenir vers les points. Esteban s'est retrouvé coincé derrière Räikkönen et n'a pas pu le dépasser dans le sprint final, ce qui souligne à quel point les dépassements sont difficiles ici. Nous repartons d'Imola avec des sentiments partagés entre la joie de notre premier point de la saison et une course ne s'étant pas déroulée comme elle aurait pu pour nous. Nous nous tournons désormais sur le prochain rendez-vous avec l'envie de faire mieux.

N. B. : les déclarations ont été prises au moment de la rédaction, juste après la publication du résultat provisoire de la course.