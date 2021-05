Si les résultats du premier trimestre de Renault n’ont pas encore été dévoilés, une information importante vient déjà d’être communiquée. Le japonais Nissan, dont le groupe au losange détient 43%, pèsera à hauteur de 73 millions sur les résultats du constructeur français au premier trimestre. S’il y a du mieux par rapport au quatrième trimestre 2020 (-123 millions d’euros), le titre Renault accuse toutefois la plus forte baisse du CAC 40, avec une chute de 5,46% à 33,41 euros.



Il faut dire aussi que les perspectives du partenaire japonais sont loin d'être enthousiasmantes. Dans un contexte de renchérissement des matières premières et de pénurie des semi-conducteurs, Nissan s'attend de nouveau à être dans le rouge pour son exercice en cours, avec une perte nette de 60 milliards de yens (environ -453 millions d'euros).



En parallèle, Nissan anticipe un résultat opérationnel proche de l'équilibre et un chiffre d'affaires de 9 100 milliards de yens (68,70 milliards).



Nissan se trouve pourtant sur la voie du redressement grâce à son plan de restructuration NEXT.



Lors de son exercice précédent, qui s'est achevé fin mars 2021, Nissan a essuyé une perte nette de 448,7 milliards de yens (environ -3,39 milliards d'euros), une perte opérationnelle de 150,7 milliards de yens (environ -1,14 milliard d'euros), une marge idoine de -1,9 % et un chiffre d'affaires de 7 860 milliards de yens (environ 59,34 milliards d'euros).