Renault : Station Flins, l'incubateur de la RE-FACTORY, ouvre ses portes

« En tant que partenaire, nous accompagnons le Groupe Renault dans la co-conception de l'incubateur. Notre rôle est double. D'une part, nous aidons à la constitution de l'écosystème de ce tiers lieu, à Flins, en tirant parti de notre expertise en matière d'entrepreneuriat, de soutien aux jeunes étudiants entrepreneurs, start-up et chercheurs. Nous avons, à titre d'exemple, accompagné des étudiants de l'Ecole des Mines dans la création de Yespark, start-up spécialisée dans le service de location de place de parking.

D'autre part, nous allons apporter notre soutien au projet via la recherche. L'Université PSL réunit des équipes et des chercheurs de qualité exceptionnelle, à l'instar de Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France et spécialiste de chimie du solide et d'électrochimie, et notamment de l'exploration de nouvelles technologies de batteries.

Finalement, comme le Groupe Renault, nous sommes très engagés sur les questions d'un monde durable, qui est une préoccupation partagée par nos chercheurs et nos étudiants. »

Cédric DENIS-REMIS, PhD

Vice-Président, Développement, Innovation & Entrepreneuriat, Université Paris Sciences et Lettres(PSL)

« Nous sommes vraiment fiers de rejoindre l'incubateur Station Flins et, plus largement, de participer à cette belle initiative que le Groupe Renault a initiée autour de l'économie circulaire. Chez Betteries, notre mission est de reconditionner les batteries des véhicules électriques pour leur donner une seconde vie de 3 à 10 ans. Nous créons des systèmes de stockage d'énergie qui sont mobiles, modulaires et polyvalents. Nous ciblons en particulier les pays en voie de développement, qui ont un besoin crucial d'électricité propre, fiable et abordable. Notre objectif principal est de lutter contre le changement climatique en évitant les émissions de CO2 à hauteur d'un million de tonnes par an à partir de 2030.

Les systèmes de stockage de seconde vie sont un maillon de la chaîne de valeur autour des batteries, de leur conception à leur reconditionnement et jusqu'à leur recyclage. Notre objectif est de prolonger autant que possible la durée de vie utile des batteries et d'assurer leur recyclage à l'issue de leur seconde vie. Finalement nous partageons la même philosophie que le Groupe Renault et nous sommes tout à fait alignés avec ce que le groupe entend réaliser avec Refactory. Nous sommes déterminés à apporter des idées nouvelles, de l'innovation et de la rapidité dans ce domaine, et il est clair que Renault nous apportera le meilleur soutien dans l'accélération de notre croissance. »

Rainer Hoenig, Fondateur et directeur général de Betteries

« Le projet de Groupe Renault résonne pleinement avec les valeurs et l'engagement de Valeo en matière de développement durable et de neutralité carbone. Cette initiative, de créer un écosystème français autour de l'économie circulaire et régénérative, est à la fois novatrice et pionnière. Il nous paraissait donc naturel de répondre positivement à l'appel du Groupe Renault et d'unir nos forces pour relever cet immense challenge.

Nous croyons en l'open innovation et à l'intelligence collective. Ainsi, nos équipes mettront toute leur énergie pour collaborer sur des projets d'extension de la durée de vie des produits, de recyclage autour des matériaux, et de formation à l'éco-conception. Nous développerons ensemble de nouveaux modèles d'affaires en adéquation avec les besoins du marché et de la société.

L'automobile a un immense challenge à relever pour atteindre la neutralité carbone. Nos rôles respectifs, en tant que leaders de notre industrie, est de faire évoluer notre écosystème dans son ensemble. »

Geoffrey Bouquot, Directeur de la Stratégie et des Relations Extérieures et Directeur délégué Recherche & Développement et Marketing Produits, Valeo

« Avec MOVIN'ON, nous voulons apporter notre expérience d'innovation en écosystème. L'économie régénérative incarnée par le projet Station Flins fait par essence appel à l'intelligence collective et à la co-innovation. Et la particularité de « l'innovation en écosystème » est qu'elle va bien au-delà de « l'entreprise élargie ». En effet avec Station Flins, nous allons travailler sur des sujets nouveaux, avec des personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'habitude de travailler et qui ont des cultures et des méthodologies d'innovation à priori très différentes. C'est donc typiquement le genre de projet pour lequel MOVIN'ON peut apporter son expertise et son expérience. Notre but est notamment de tirer parti de cette diversité, en nous appuyant sur la singularité de chacun, tout en évitant les redondances dans chacune des communautés d'intérêts constituées.

Aujourd'hui nous sommes plus dans une optique de « DO Tank » que de « Think Tank ». Nous voulons aboutir à des solutions opérationnelles pour Flins, pour le Groupe Renault et pour les acteurs de l'écosystème tout entier. Et Station Flins nous permet d'avoir un lieu où nous allons pouvoir prototyper, expérimenter et développer des coopérations concrètes en étant en plein cœur d'un univers industriel ».

Erik Grab, Fondateur et Activateur de MOVIN'ON

Vice-Président Anticipation Stratégique & Co-Innovation, Groupe MICHELIN