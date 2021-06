Renault : accord avec les syndicats sur le travail hybride

Renault fait savoir aujourd'hui que 'après un dialogue social constructif et plusieurs semaines de négociation, la direction et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et FO ont signé le 10 juin dernier l'accord sur les nouveaux modes de travail en France'.



Le constructeur indique que cette nouvelle organisation hybride du travail, qui vise à tirer le meilleur du présentiel et du télétravail sera basée sur le volontariat et conjuguera travail sur site et travail à distance.



Elle s'organisera autour de deux jours de télétravail par semaine (jusqu'à 3 jours de télétravail avec l'accord du manager) et sera accessible à tous ceux dont l'activité le permet.



