Renault : coopération stratégique avec STMicro

Renault Groupet STMicroelectronics annoncent aujourd'hui une coopération stratégique dans les domaines de la conception, du développement, de la fabrication.



Dans ce cadre, STMicro va fournir à Renault Group des produits et solutions de packaging pour les systèmes d'électronique de puissance des véhicules à batterie et hybrides.



'Ces technologies auront un impact majeur sur l'autonomie et la charge des véhicules électriques réduisant les pertes de puissance et améliorant l'efficacité, ce qui se traduira par une baisse du coût des batteries, une augmentation du nombre de kilomètres par charge, une réduction du temps de charge et une diminution du coût pour l'utilisateur', assure Renault.



Cet accord permettra aussi à STMicro de bénéficier de volumes importants garantis pour l'utilisation annuelle de ses modules et transistors de puissance à partir de 2026-2030.





