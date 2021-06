Renault : création du centre de production Renault ElectriCity

Trois manufactures Renault du Nord de la France, Douai, Maubeuge et Ruitz se regroupent pour créer le centre de production de véhicules électriques le plus important et compétitif d'Europe pour créer Renault ElectriCity.



' Ce projet industriel majeur a non seulement l'ambition de produire 400 000 véhicules électriques par an à l'horizon 2025, mais aussi de rassembler un écosystème complet de fournisseurs et de permettre à Renault Group et ses marques d'innover et de réduire de nombreux coûts pour une compétitivité accrue ' indique la direction.



' Cet accord, signé avec l'ensemble des organisations syndicales, est la démonstration que l'engagement des collaborateurs, le dialogue social constructif, et un ancrage territorial fort sont clés pour mettre en place un modèle industriel robuste et attractif ' indique Luciano Biondo, Directeur de Renault ElectriCity.



