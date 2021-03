Renault : la nouvelle Arkana obtient 5 étoiles Euro NCAP

Le Nouveau Renault Arkana fait partie du cercle des véhicules les plus sûrs: il a ainsi obtenu la note maximale de 5 étoiles lors de l'examen de l'organisme indépendant de tests de sécurité Euro NCAP.



Ce résultat reflète tout le savoir-faire du Losange en matière de sécurité et son engagement à offrir, au plus grand nombre, des véhicules plus innovants, plus fiables et plus sûrs.



Le véhicule assure donc une sécurité active et passive au meilleur niveau selon les critères Euro NCAP.





