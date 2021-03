Renault : nomination pour la Russie et la CEI

Renault annonce qu'à compter du 1er mai, Nicolas Maure, actuellement directeur du Turnaround et membre du Board of Management (BoM) depuis septembre dernier, est nommé directeur général des opérations sur le territoire Russie et CEI.



Rattaché au CEO du groupe Luca de Meo, il aura sous sa responsabilité la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie.



Nicolas Maure a été président d'Avtovaz entre avril 2016 et mai 2018, puis en a pris la présidence du conseil d'administration en juin 2019. Le 1er janvier 2018, il est devenu directeur des opérations du groupe dans la région Eurasie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.