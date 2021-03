Renault : partenariat pour recycler les métaux de batteries

Renault, Veolia et Solvay annoncent un partenariat pour la mise en place d'un écosystème circulaire des métaux issus des batteries électriques en Europe, dans le but de 'préserver les ressources, réduire les émissions de carbone et créer de la valeur'.



Les trois partenaires veulent constituer une source d'approvisionnement sûre et durable de métaux stratégiques pour les batteries, tels que le cobalt, le nickel et le lithium, en s'appuyant sur leur expertise respective à chaque étape de la chaîne de valeur.



Ils sont déjà activement engagés dans une phase expérimentale impliquant la mise en place d'une usine pilote en France, à l'échelle préindustrielle, capable d'extraire et de purifier les métaux contenus dans les batteries en fin de vie.



