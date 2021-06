Renault : vers la production de batteries en France

Renault a annoncé lundi la signature de deux partenariats en France dans le domaine de la conception et de la production de batteries pour véhicules électriques.



Le constructeur automobile indique avoir conclu un accord stratégique avec Envision AESC, une filiale de Nissan, en vue de l'implantation d'une 'gigafactory' à Douai, à proximité de Renault ElectriCity, son pôle d'activité lié à la mobilité.



La firme au losange explique avoir l'intention d'y produire des batteries de dernière technologie, bas carbone, compétitives en termes de coûts, et de rendre la mobilité électrique plus accessible en Europe



Renault a par ailleurs signé un protocole d'accord avec la startup française Verkor afin de co-développer, puis de fabriquer, des batteries haute performance, une collaboration qui s'accompagnera d'une prise de participation de plus de 20% au capital de Verkor.



Ces deux partenariats doivent aboutir à la création de quelque 4500 emplois directs en France d'ici à 2030, précise Renault, qui dit vouloir faire de la France le 'coeur' de sa stratégie industrielle en matière de batteries.



