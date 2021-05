Renault : vers une organisation hybride du travail

Renault Group, son comité de Groupe Monde et IndustriAll Global Union ont signé 'un accord innovant pour encadrer la transformation des modes de travail de façon mondiale', annonce Renault aujourd'hui.



'Basé sur la confiance, cet accord prévoit une organisation du travail hybride pour tirer le meilleur du travail à distance et en présentiel, et ainsi renforcer l'équilibre de vie des salariés', ajoute le constructeur.



Renault précise avoir ouvert une négociation avec les syndicats représentatifs en France afin de définir et mettre en place une nouvelle organisation dans le cadre de cet accord.



Le Losange assure que cettenouvelle organisation 'répond aux attentes exprimées par les collaborateurs,renforcéesdepuisla crise sanitaire,sur la possibilité de mixer travail en présentiel et à distance, afin d'améliorer l'équilibre vie privée / vie professionnelle'.



