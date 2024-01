Renault : nomination dans la direction de la communication

Renault Group annonce l'arrivée effective, au 29 janvier, de Valérie Gillot au poste de directrice de la communication externe groupe et métiers, poste auquel elle reportera directement à Stéphanie Cau, directrice de la communication.



Dans ces fonctions, Valérie Gillot aura en charge la direction des relations presse corporate du constructeur automobile, ainsi que la direction de la communication industrielle, de l'ingénierie, du design, de l'ESG, des partenariats et des événements.



Avec plus de 20 ans d'expérience, elle est une spécialiste de la communication produit et corporate, notamment des relations médias et de la communication de crise. Elle était précédemment directrice de la communication de Stellantis France.



