Renault : nomination de Luciano Biondo

16/09/2020 | 11:33

Le groupe annonce la nomination de Luciano Biondo au poste de directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France.



Il sera rattaché à Jose Vicente de los Mozos, directeur Industriel du Groupe et membre du comité exécutif du Groupe Renault.



Luciano Biondo était président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis le 1er janvier 2017 et directeur de l'usine de Valenciennes depuis 2016. Il avait rejoint Toyota Motor Manufacturing France en 2000 pour le démarrage de la Yaris à Valenciennes.



Précédemment, Luciano Biondo a occupé plusieurs postes industriels dans le groupe PSA : directeur général PSA Peugeot Citroën du site de Mulhouse entre 2012 et 2013, directeur général PSA Peugeot Citroën Slovaquie sur le site de Trnava entre 2009 et 2012. Il avait rejoint le groupe PSA en 2006 sur le site de Mulhouse.



