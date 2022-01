Renault : nouveau directeur pour l'APPG

Renault Group annonce l'arrivée, à compter du 1er février 2022, de Guido Haak en qualité de directeur produits avancés et planning groupe. Il sera membre du board of management et rattaché à Luca de Meo, le CEO du constructeur automobile.



Sa mission à la tête de l'Advanced Product Planning Group (APPG) consistera à construire l'offre et le planning des produits, en collaboration avec les équipes du design et de l'ingénierie, au bénéfice des marques du groupe.



Guido Haak remplace Ali Kassaï qui avait quitté l'entreprise en 2021 afin de poursuivre des projets personnels. Il travaillait auparavant chez Volkswagen, où il était responsable de la gestion des produits de Skoda Auto à Mladá Boleslav (République Tchèque).



