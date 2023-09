Renault : nouveau mode de travail pour l'Alliance

Le 27 septembre 2023 à 07:28 Partager

Renault Group fait part d'un nouveau mode de travail pour ses fonctions et les projets liés à son Alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, dans le cadre de l'évolution de leur collaboration annoncée en début d'année.



D'ici à la fin de l'année 2023, l'organisation de l'Alliance passera d'un modèle standardisé à l'échelle mondiale à une coopération axée sur les projets afin de permettre des décisions plus rapides et agiles, adaptée aux exigences de chaque région.



'Les marchés deviennent de plus en plus régionaux en raison des différences dans les réglementations, dans les rythmes d'adoption du véhicule électrique et dans les besoins de connectivité', souligne le constructeur automobile au losange.



Dans une approche projet par projet, l'entreprise leader d'un projet donné pourra définir de manière autonome les spécifications et processus pour répondre aux exigences de chaque entreprise en matière de produits, tout en respectant les réglementations de la région.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.