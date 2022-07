Renault : nouvelle production de moteurs électriques à Cléon

Renault Group annonce l'inauguration d'une nouvelle ligne de production de moteurs électriques à l'usine de Cléon et accélère ainsi sa transformation électrique.



Renault Group a investi 620 millions d'euros depuis 2018 sur le site de Cléon pour industrialiser les moteurs 100% électriques et hybrides du groupe.



L'usine aura une capacité de production de plus de 1 million de moteurs électrifiés par an à partir de 2024 dont 500 000 moteurs électriques et 510 000 moteurs hybrides.



Le groupe a l'ambition pour la marque Renault d'être 100% électrique pour les véhicules particuliers en Europe à horizon 2030.



Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel de Renault Group, a déclaré : ' Site emblématique au coeur de l'écosystème industriel de Renault Group, l'usine de Cléon est le plus grand centre de production de moteurs électriques en France. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans sa conversion à l'électrique et une grande fierté pour les 3 228 collaborateurs de l'usine de produire ce nouveau moteur électrique qui équipe Renault Megane E-Tech '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.